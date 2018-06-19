У Києві сьогодні ясно, температура до +30°

08:30, 19 червня 2018
29
0

Ввечері у столиці до +27°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 червня в Києві без опадів, температура до +30°.

В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +27°. Вітер мінливий, до 1,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео) Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео)
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.8 м/с
48 %
Стрічка новин