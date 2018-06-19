У Києві сьогодні ясно, температура до +30°

Ввечері у столиці до +27°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 червня в Києві без опадів, температура до +30°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +27°. Вітер мінливий, до 1,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.