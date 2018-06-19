Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)

09:26, 19 червня 2018
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Повені, викликані зливовими мусонними дощами, розорили північно-східні штати Індії.

В результаті повеней, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, більше 500 тис. жителів постраждали.

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Про це повідомляє News.com.au. Повені, викликані зливовими мусонними дощами, розорили північно-східні штати Індії. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, інші регіони також постраждали від повені, в тому числі Тріпура.

Раніше у США сильні дощі призвели до повеней.

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