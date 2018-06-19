Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб
Падаюча бетонна стіна в школі вбила 9-річну дівчинку. Дві людини загинули у віці 80 років, а пізніше чиновники заявили, що підтвердили смерть 81-річної жінки.
Кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 372 осіб, також загинули чотири людини.
Про це повідомляє телеканал NHK. Зараз понад тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах.
У Чилі стався землетрус магнітудою 5,6
Падаюча бетонна стіна в школі вбила 9-річну дівчинку. Дві людини загинули у віці 80 років, а пізніше чиновники заявили, що підтвердили смерть 81-річної жінки. Більшість поранених були в Осаці.
Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 200 поранених.
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