Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб

10:23, 19 червня 2018
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Падаюча бетонна стіна в школі вбила 9-річну дівчинку. Дві людини загинули у віці 80 років, а пізніше чиновники заявили, що підтвердили смерть 81-річної жінки.

Кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 372 осіб, також загинули чотири людини.

Про це повідомляє телеканал NHK. Зараз понад тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах.

У Чилі стався землетрус магнітудою 5,6

Падаюча бетонна стіна в школі вбила 9-річну дівчинку. Дві людини загинули у віці 80 років, а пізніше чиновники заявили, що підтвердили смерть 81-річної жінки. Більшість поранених були в Осаці.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 200 поранених.

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