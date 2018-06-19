Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео)

11:18, 19 червня 2018
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У Тернополі через сильний дощ підтопило місто, також повідомляється про сильний град.

Грозові дощі і спека до +33 градусів не залишать Україну до кінця тижня - синоптики очікують зливи у всіх північно-західних областях України.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Негода і велика вода тестують справність зливових систем. Перевірку напередодні не пройшов Тернопіль, де пройшов сильний дощ. Поки по одній з центральних вулиць машини пливли, на узбіччі бив фонтан брудної води. Все це відбулося прямо під вікнами облдержадміністрації.

Раніше повідомлялося, що Вінницю затопило після сильної зливи.

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