Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео)

У Тернополі через сильний дощ підтопило місто, також повідомляється про сильний град.

Грозові дощі і спека до +33 градусів не залишать Україну до кінця тижня - синоптики очікують зливи у всіх північно-західних областях України.

Читайте також Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч потерпіли (фоторепортаж)

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Негода і велика вода тестують справність зливових систем. Перевірку напередодні не пройшов Тернопіль, де пройшов сильний дощ. Поки по одній з центральних вулиць машини пливли, на узбіччі бив фонтан брудної води. Все це відбулося прямо під вікнами облдержадміністрації.

Раніше повідомлялося, що Вінницю затопило після сильної зливи.