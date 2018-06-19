У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)

Потужний ураган у Луцьку викорчовував дерева з корінням. Одне з них впало на припаркований у дворі автомобіль.

У Луцьку пронісся ураган - місто затопило і засипало градом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Потужний ураган у Луцьку викорчовував дерева з корінням. Одне з них впало на припаркований у дворі автомобіль. Все сталося напередодні увечері.

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Негода вирувала всього півгодини. Дороги затопило, і це призвело до транспортного колапсу.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області над морем пронісся смерч.