У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)

12:43, 19 червня 2018
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Потужний ураган у Луцьку викорчовував дерева з корінням. Одне з них впало на припаркований у дворі автомобіль.

У Луцьку пронісся ураган - місто затопило і засипало градом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Потужний ураган у Луцьку викорчовував дерева з корінням. Одне з них впало на припаркований у дворі автомобіль. Все сталося напередодні увечері.

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Негода вирувала всього півгодини. Дороги затопило, і це призвело до транспортного колапсу.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області над морем пронісся смерч.

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