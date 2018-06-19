В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
Військовослужбовці нацгвардії будуть залучені для надання допомоги жителям постраждалих районів
У деяких районах американського штату Мічиган через повені оголошено режим стихійного лиха.
Про це повідомляє The Weather Channel. Губернатор Снайдер оголосив режим стихійного лиха в округах Хоутон і Меноміні після того, як на них обрушилися сильні дощі, що призвело до повсюдних збитків, спричинених повенями. Також повідомляється про загиблого 75-річного чоловіка, його смерть пов'язана з повенями. У Мічигані було зареєстровано не менше 60 провалів.
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Військовослужбовці Національної гвардії будуть залучені для надання допомоги жителям постраждалих районів.
Як повідомлялося, багато дорог стали непрохідними і покриті уламками. Жителів району попросили триматися подалі від доріг, поки "вода не вщухне".
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