Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня

За даними УкрГідрометцентру, 19-22 червня у південній, східній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека / фото УНІАН

Протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 19-22 червня у південній, східній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, 21-22 червня і у Сумській та Полтавській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40°.