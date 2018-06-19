Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках

У зв'язку з очікуваними зливами, в другiй половинi 19 червня на Закарпатті можливе формування значного місцевого стоку.

Можливе утворення локальних селевих потоків / фото УНІАН

На Закарпатті у другiй половинi 19 червня на річках очікуються підйоми рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з очікуваними зливами, в другiй половинi 19 червня на Закарпатті можливе формування значного місцевого стоку, на малих водотоках можливі швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м та утворення невеликих локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки", - йдеться у повідомленні.

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