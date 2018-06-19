В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)

Температура на планеті постійно зростає, а разом з нею збільшується ризик сильних вітрів і ураганів.

На цьому тижні з'єднання температури і вологості в Україні буде таке ж, як і в субтропічному кліматі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Літо буде спекотним і багатим на катаклізми, прогнозують кліматологи. Температура на планеті постійно зростає, а разом з нею збільшується ризик сильних вітрів і ураганів. Погода в Україні з помірної перетворюється на різку і примхливу.

Читайте також Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня

Кожен наступний рік б'є рекорди по температурі. Від такого субтропічного клімату найгірше буде дітям і літнім людям. Лікарі радять не перебувати на сонці з 10:00 до 17:00, одягати тільки натуральні тканини, носити капелюшки, більше пити води, їсти легкі салати і фрукти 6 разів у день, не вживати жирну їжу.

Перша допомога після раптової втрати свідомості через спеку - холодний компрес або душ.

Раніше повідомлялося, що друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40°.