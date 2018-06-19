В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)
Температура на планеті постійно зростає, а разом з нею збільшується ризик сильних вітрів і ураганів.
На цьому тижні з'єднання температури і вологості в Україні буде таке ж, як і в субтропічному кліматі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Літо буде спекотним і багатим на катаклізми, прогнозують кліматологи. Температура на планеті постійно зростає, а разом з нею збільшується ризик сильних вітрів і ураганів. Погода в Україні з помірної перетворюється на різку і примхливу.
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
Кожен наступний рік б'є рекорди по температурі. Від такого субтропічного клімату найгірше буде дітям і літнім людям. Лікарі радять не перебувати на сонці з 10:00 до 17:00, одягати тільки натуральні тканини, носити капелюшки, більше пити води, їсти легкі салати і фрукти 6 разів у день, не вживати жирну їжу.
Перша допомога після раптової втрати свідомості через спеку - холодний компрес або душ.
Раніше повідомлялося, що друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40°.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +16°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+33°... +17°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+30°... +16°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +17°