В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)

15:50, 19 червня 2018
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Температура на планеті постійно зростає, а разом з нею збільшується ризик сильних вітрів і ураганів.

На цьому тижні з'єднання температури і вологості в Україні буде таке ж, як і в субтропічному кліматі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Літо буде спекотним і багатим на катаклізми, прогнозують кліматологи. Температура на планеті постійно зростає, а разом з нею збільшується ризик сильних вітрів і ураганів. Погода в Україні з помірної перетворюється на різку і примхливу.

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Кожен наступний рік б'є рекорди по температурі. Від такого субтропічного клімату найгірше буде дітям і літнім людям. Лікарі радять не перебувати на сонці з 10:00 до 17:00, одягати тільки натуральні тканини, носити капелюшки, більше пити води, їсти легкі салати і фрукти 6 разів у день, не вживати жирну їжу.

Перша допомога після раптової втрати свідомості через спеку - холодний компрес або душ.

Раніше повідомлялося, що друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40°.

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