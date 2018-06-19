В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)

16:30, 19 червня 2018
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У багатьох регіонах буде жарко.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 червня в Україні буде тепло, місцями дощитиме

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На сході мінлива хмарність, місцями дощі, температура до +33°. На півдні також без опадів. Температура до +34°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +28°.

У північних областях очікується ясна та суха погода. Температура до +28°. В центрі місцями дощі, температура до +31°.

За народним прогнозом, 20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — на тривалу негоду.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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