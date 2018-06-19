У Києві завтра без опадів, температура до +28°

Ввечері у столиці до +24°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 червня в Києві без опадів, вдень буде хмарно, температура до +28°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +24°. Вітер західний та північно-західний, до 6,0 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

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