Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)

18:59, 19 червня 2018
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Кілька штатів на середньому заході США накрили зливи і масштабні повені. У Вісконсині велику воду не витримала дамба, через негоду обвалилася частина доріг.

Затоплені автівки та вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили масштабні повені

У Вісконсині випало 18 см опадів. у п’ятьох округах губернатор уже оголосив режим стихійного лиха.

Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)

Не витримала великої води і місцева дамба. Наразі повідомляють про одну жертву стихії: це літній чоловік, чиє авто з’їхало із затопленої дороги у рівчак.

У Мічигані та Міннесоті через негоду частини доріг просто провалилися. У затоплених районах Мічигану вже нарахували понад 60 вирв.

За даними метеорологів, стихія пануватиме ще кілька днів. Відновлення руху на дорогах можливе лише після закінчення негоди.

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