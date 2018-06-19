В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)

В Індонезії під час шторму затонув переповнений пором. Зниклими безвісти вважають 128 людей.

Судно було переповнене: везло вдвічі більше пасажирів, ніж дозволено офіційно.

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Врятувати вдалося лише 18, щонайменше 128 людей зникли безвісти. Наразі лише одна смерть підтверджена.

Людей везли з туристичного острова Самосир, чи були серед них іноземці - поки невідомо. Крім поліції, до пошуків залучили військових.