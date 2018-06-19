В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)

19:09, 19 червня 2018
114
0

В Індонезії під час шторму затонув переповнений пором. Зниклими безвісти вважають 128 людей.

Судно було переповнене: везло вдвічі більше пасажирів, ніж дозволено офіційно.

В Індонезії стався потужний землетрус

Врятувати вдалося лише 18, щонайменше 128 людей зникли безвісти. Наразі лише одна смерть підтверджена.

Людей везли з туристичного острова Самосир, чи були серед них іноземці - поки невідомо. Крім поліції, до пошуків залучили військових.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео) В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)
В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта) В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.8 м/с
48 %
Стрічка новин