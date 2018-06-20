В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)

У багатьох регіонах буде спекотно.

Дощів в Україні сьогодні не очікується / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 червня в Україні буде тепло, опадів не очікується.

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На сході хмарно, місцями мінлива хмарність, температура до +33°. На півдні також без опадів. Температура до +34°.

На заході України мінлива хмарність, місцями похмуро. Температура до +27°.

У північних областях очікується ясна та суха погода. Температура до +28°. У центрі спека, температура до +32°.

За народним прогнозом, 20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — на тривалу негоду.

Прогноз погоди в Україні на середу, 20 червня

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