В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)

08:10, 20 червня 2018
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У багатьох регіонах буде спекотно.

Дощів в Україні сьогодні не очікується / фото УНІАН
Дощів в Україні сьогодні не очікується / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 червня в Україні буде тепло, опадів не очікується.

Друга половина літа принесе в Україну пекельне спечу до +40° - синоптик

На сході хмарно, місцями мінлива хмарність, температура до +33°. На півдні також без опадів. Температура до +34°.

На заході України мінлива хмарність, місцями похмуро. Температура до +27°.

У північних областях очікується ясна та суха погода. Температура до +28°. У центрі спека, температура до +32°.

За народним прогнозом, 20 червня - день Святого Федота. Дощ на Федота — буде поганий урожай жита. Грім 20 червня — на тривалу негоду.

Прогноз погоди в Україні на середу, 20 червня
Прогноз погоди в Україні на середу, 20 червня

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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