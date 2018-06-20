В Києві сьогодні без опадів, температура до +28°

08:31, 20 червня 2018
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Ввечері у столиці до +24°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 червня в Києві без опадів, вдень буде ясно, температура до +28°.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:45, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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