В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото)

Також уточнюється, що судно не було туристичним.

У національному пошуковому та рятувальному агентстві Індонезії заявили про зникнення безвісти 180 чоловік після затоплення порома на озері Тоба, яке знаходиться на острові Суматра, передає Reuters.

Читайте також В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)

Пором затонув у вівторок, 19 червня, в провінції Північна Суматра. В агентстві відзначили, що в даний момент підтверджена загибель двох осіб, ще 18 вдалося врятувати.

«Згідно з нашими даними, в даний момент ми розшукуємо 180 осіб», — заявили в пошуковому та рятувальному агентстві Індонезії.

Також уточнюється, що судно не було туристичним.