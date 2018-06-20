В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото)

08:58, 20 червня 2018
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Також уточнюється, що судно не було туристичним.

У національному пошуковому та рятувальному агентстві Індонезії заявили про зникнення безвісти 180 чоловік після затоплення порома на озері Тоба, яке знаходиться на острові Суматра, передає Reuters.

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Пором затонув у вівторок, 19 червня, в провінції Північна Суматра. В агентстві відзначили, що в даний момент підтверджена загибель двох осіб, ще 18 вдалося врятувати.

«Згідно з нашими даними, в даний момент ми розшукуємо 180 осіб», — заявили в пошуковому та рятувальному агентстві Індонезії.

Також уточнюється, що судно не було туристичним.

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