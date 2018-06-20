Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)

09:54, 20 червня 2018
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Міські магістралі затопило настільки, що перебиратися по ним можна було тільки вплав.

У Росії на Нижній Новгород обрушився сильний дощ, який на декілька годин перетворив вулиці міста в безкраї річки.

Міські магістралі затопило настільки, що перебиратися по ним можна було тільки вплав. Як повідомляє портал «В городеN», полягли в боротьбі зі стихією і біотуалети.

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Кілька кабінок звалилося на припарковані автомобілі на платній парковці біля Річкового вокзалу. Ще частину біотуалетів вітер повалив на Волзької набережній.

Раніше повідомлялося, що в Луцьку пронісся ураган - місто затопило і засипало градом.

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