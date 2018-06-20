Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео)

11:00, 20 червня 2018
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Під час зливи на вулицях утворилися величезні калюжі. Вода доходила до верхнього краю коліс автомобілів.

Машини застрягли в калюжах / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Машини застрягли в калюжах / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Село Хотів під Києвом затопило через сильну зливу.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook. Під час зливи на вулицях утворилися величезні калюжі. Вода доходила до верхнього краю коліс автомобілів. Кілька машин "потонули" в калюжах.

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Раніше повідомлялося, що в Росії на Нижній Новгород обрушився сильний дощ, який на декілька годин перетворив вулиці міста в безкраї річки.

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