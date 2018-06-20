Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)

12:05, 20 червня 2018
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Град пошкодив автомобілі та будинки на півночі штату Колорадо.

Шторм, що супроводжувався градом, залишив збиток в північній частині американського штату Колорадо.

Про це повідомляє The Weather Channel. Розмір градин був від 25-цінової монети до тенісного м'яча. Надходять відомості про пошкодження автомобілів і будинків.

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За словами метеоролога, червень часто є піковим сезоном для граду в Колорадських рівнинах через велику вологість і дуже теплі температури, які приходять влітку

Раніше повідомлялося, що в Луцьку пронісся ураган - місто затопило і засипало градом.

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