За даними УкрГідрометцентру, 21-22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 метри.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку / фото Марина Григоренко

На заході України 21-22 червня очікується підвищення рівнів води в річках.

Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 21-22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у нижнiй течiї р.Боржава на 1,0-1,5 м (в межах русел)", - йдеться у повідомленні.

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У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення невеликих локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

Раніше повідомлялося, що селище Хотів під Києвом затопило через сильну зливу.