У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей

14:08, 20 червня 2018
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Сильні зливи пройшли в Абіджані в ніч з понеділка на вівторок.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Повені, викликані проливними дощами в найбільшому місті Кот-д'Івуару Абіджані, забрали життя 18 людей, 136 були врятовані.

Про це повідомляє місцева газета Fraternité Matinсо.

Сильні зливи пройшли в Абіджані в ніч з понеділка на вівторок. Згідно з попередніми даними, 18 осіб загинули, 136 місцевих жителів доставлені в безпечні укриття.

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Влади організували кілька медичних пунктів. Пошуково-рятувальні операції тривають.

Раніше в результаті повеней, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, більше 500 тис. жителів постраждали.

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