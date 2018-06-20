Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних

У четвер скрізь буде жарко, а з 22 червня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.

У суботу, 23 червня, суттєво похолодає практично на всій території країни / фото УНІАН

Четвер, 21 червня, буде дуже спекотним днем перед істотним похолоданням в Україні.

Про це в Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"У четвер скрізь буде чи найспекотніше, бо з 22 червня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, зазвичай, найвища температура повітря. Завтра повсюди +28...+34 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території - сухо та сонячно. У Києві 21 червня очікується спекотна погода, без опадів, вдень близько +30 градусів", - прогнозує синоптик.

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Проте вже 22 червня дощі знизять температуру на Заході України до +18...+23 градусів. У суботу, 23 червня, суттєво похолодає практично на всій території країни, крім її східної частини.

Раніше повідомлялося, що в Україні на цьому тижні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідними похолодає.