Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
У четвер скрізь буде жарко, а з 22 червня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.
Четвер, 21 червня, буде дуже спекотним днем перед істотним похолоданням в Україні.
Про це в Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"У четвер скрізь буде чи найспекотніше, бо з 22 червня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, зазвичай, найвища температура повітря. Завтра повсюди +28...+34 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території - сухо та сонячно. У Києві 21 червня очікується спекотна погода, без опадів, вдень близько +30 градусів", - прогнозує синоптик.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)
Проте вже 22 червня дощі знизять температуру на Заході України до +18...+23 градусів. У суботу, 23 червня, суттєво похолодає практично на всій території країни, крім її східної частини.
Раніше повідомлялося, що в Україні на цьому тижні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідними похолодає.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°