Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних

14:46, 20 червня 2018
677
0

У четвер скрізь буде жарко, а з 22 червня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.

У суботу, 23 червня, суттєво похолодає практично на всій території країни / фото УНІАН
У суботу, 23 червня, суттєво похолодає практично на всій території країни / фото УНІАН

Четвер, 21 червня, буде дуже спекотним днем перед істотним похолоданням в Україні.

Про це в Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"У четвер скрізь буде чи найспекотніше, бо з 22 червня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, зазвичай, найвища температура повітря. Завтра повсюди +28...+34 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території - сухо та сонячно. У Києві 21 червня очікується спекотна погода, без опадів, вдень близько +30 градусів", - прогнозує синоптик.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)

Проте вже 22 червня дощі знизять температуру на Заході України до +18...+23 градусів. У суботу, 23 червня, суттєво похолодає практично на всій території країни, крім її східної частини.

Раніше повідомлялося, що в Україні на цьому тижні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідними похолодає.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей
Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео) Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)
Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео) Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео)
Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж) Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин