Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)
Живими знайшли тільки 18 чоловік. За словами рятувальників, більшість людей опинилися в пастці всередині судна.
Індонезійські рятувальники повідомили, що 190 пасажирів вважаються зниклими безвісти, після краху порома на озері Тоба.
Про це повідомляє BBC. Ця кількість пасажирів втричі перевищує дозволену ліцензією. Поки тільки 18 чоловік знайшли живими. Це сталося ще в перші кілька годин після трагедії. Рятувальники в Індонезії знайшли і витягнули з води три тіла.
У Кот-д ' Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей
За словами рятувальників, більшість людей опинилися в пастці всередині судна.
Як повідомлялося, в Індонезії під час шторму затонув переповнений пором. Людей везли з туристичного острова Самосир, чи були серед них іноземці поки невідомо. Крім поліції, до пошуків залучили військових.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+33°... +20°
-
Івано-Франківськ+28°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +18°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +21°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+27°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 77 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 1.3 м/с
Ймовірність опадів: 46 %
Схід: 05:43
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин