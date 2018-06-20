Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)

15:09, 20 червня 2018
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Живими знайшли тільки 18 чоловік. За словами рятувальників, більшість людей опинилися в пастці всередині судна.

Індонезійські рятувальники повідомили, що 190 пасажирів вважаються зниклими безвісти, після краху порома на озері Тоба.

Про це повідомляє BBC. Ця кількість пасажирів втричі перевищує дозволену ліцензією. Поки тільки 18 чоловік знайшли живими. Це сталося ще в перші кілька годин після трагедії. Рятувальники в Індонезії знайшли і витягнули з води три тіла.

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За словами рятувальників, більшість людей опинилися в пастці всередині судна.

Як повідомлялося, в Індонезії під час шторму затонув переповнений пором. Людей везли з туристичного острова Самосир, чи були серед них іноземці поки невідомо. Крім поліції, до пошуків залучили військових.

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