В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Майже 400 осіб постраждали. Сотні будинків були пошкоджені в Осаці та 3 інших префектурах.
Кількість жертв землетрусу в Японії досягла п'яти осіб.
Про це повідомила телекомпанія NHK.
Уточнюється, що серед загиблих — дев'ятирічна дитина. Поранення і травми отримали 395 осіб. Сотні будинків були пошкоджені в Осаці і 3 інших префектурах. Без газу залишилися понад сто тисяч сімей.
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Раніше повідомлялося, що в Японії, в місті Осака стався землетрус магнітудою 6,1. За даними місцевої влади, землетрус в країні не викликав цунамі, і поблизу атомних електростанцій не повідомлялося про аномалії, однак про десятки пожеж повідомили у різних префектурах.
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