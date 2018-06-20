В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)

16:30, 20 червня 2018
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В Україні завтра буде спекотно, ясна погода очікується на сході.

Завтра місцями в Україні можливі грози / фото УНІАН
Завтра місцями в Україні можливі грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 червня в Україні буде тепло, на заході і півдні можливі грози.

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На сході очікується ясна погода, температура до +31°. На півдні мінлива хмарність, в Криму можливі грози. Температура до +32°.

На заході України мінлива хмарність, місцями можливі грози. Температура до +29°.

У північних областях очікується суха погода. Температура до +30°. У центрі сухо, місцями хмарно, температура до +30°.

За народним прогнозом, 21 червня - день Федора Літнього і Стратилата. Грім вранці - не на добре.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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