У Києві завтра ясно, температура до +30°

17:00, 20 червня 2018
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Ввечері у столиці до +26°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 червня в Києві очікується суха та ясна погода, температура до +30°.

В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +26°. Вітер мінливий, до 2,7 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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