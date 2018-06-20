США і Мексику накрили потужні повені (відео)

Потужні зливи залили північну Америку, жертвою негоди став літній чоловік. У Мексиці пішли під воду цілі житлові райони.

В США жертвою стихії вже став літній чоловік. На північному заході США через кількаденну зливу переповнилися річки, які буквально знесли дамби.

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Через надмірний рівень води, на дорогах у трьох західних штатах утворилися провалля.

У Мексиці зафільмували, як пішоходів несе водою. Водою залило третину країни. Синоптики кажуть: потерпіти доведеться до кінця тижня і негода вгамується.