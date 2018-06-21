В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

В країні очікується суха і ясна погода.

Дощів в Україні сьогодні не очікується / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 червня в Україні буде спекотно, опадів не очікується.

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На сході ясно , температура до +31°. На півдні також без опадів, спекотно. Температура до +33°.

На заході України місцями мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях очікується ясна та суха погода. Температура до +30°. У центрі спека, температура до +31°.

За народним прогнозом, 21 червня - день Федора Літнього і Стратилата. Грім вранці - не до добра.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 21 червня

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