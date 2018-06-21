В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°

Ввечері у столиці до +26°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 червня в Києві без опадів, температура до +30°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +26°. Вітер мінливий, до 2,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у липні-серпні в Україні буде дуже спекотна погода, особливо в південних, центральних і східних областях.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.