В Києві сьогодні сонячно, температура до +30°

08:30, 21 червня 2018
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Ввечері у столиці до +26°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 червня в Києві без опадів, температура до +30°.

Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +26°. Вітер мінливий, до 2,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у липні-серпні в Україні буде дуже спекотна погода, особливо в південних, центральних і східних областях.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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