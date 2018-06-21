Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)

У той час як південні та центральні райони США постраждали від зливи, дощі в західних штатах допомогли уповільнити зростання лісових пожеж.

Зливові дощі на півдні США викликали руйнівні повені в штаті Техас і загрожують ще щонайменше п'яти американським штатам.

Про це повідомляє Reuters.

"Потужні зливи у середу затопили прибережну територію штату Техас в районі Мексиканської затоки і викликали повені, зануривши у воду машини, будинки", - йдеться в повідомленні.

Цього тижня на території Південного Техасу випало від 6 до 14 дюймів (15-36 см) опадів. Метеорологи прогнозують ще більше опадів до кінця тижня, зокрема, на півдні потерпілого штату Техас, а також у штатах Міссісіпі, Південна Дакота, Небраска, Айова і Канзас.

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У той час як південні та центральні райони США постраждали від зливи, дощі в західних штатах допомогли уповільнити зростання лісових пожеж, заявила Національна лісова служба.

Раніше повідомлялося, що на північному заході США через кількаденні зливи переповнилися річки, які буквально знесли дамби. Через надмірний рівень води на дорогах у трьох західних штатах утворилися провали.