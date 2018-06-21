В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека

10:41, 21 червня 2018
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21-22 червня у південній, східній частині та інших регіонах надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку / УНІАН
Синоптики попередили про пожежну небезпеку / УНІАН

Протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 21-22 червня у південній, східній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, 21-22 червня і у Сумській та Полтавській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині удари блискавок призвели до трьох пожеж.

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