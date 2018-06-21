В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7

11:33, 21 червня 2018
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Про постраждалих і руйнування інформації не надходило.

Ілюстрація / фото Flickr, Matt Katzenberger
Ілюстрація / фото Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 4,7 стався в середу, 20 червня, в Австралії.

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Про це повідомляє Daily Mail. Про постраждалих і руйнування інформації не надходило. Землетрус стався приблизно в 130 км на схід від Норсмана в ізольованому районі.

Раніше в Японії число жертв землетрусу досягло п'яти.

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