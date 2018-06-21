Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)

Торнадо пройшло в околицях Кінсбурга і тривало близько 20 хвилин.

Торнадо в Колорадо / twitter.com/charnick_wx

У Колорадо, де нещодавно пройшла буря, очевидцям вдалося зняти кадри унікального торнадо - у вигляді хобота слона.

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Про це повідомляє Аccuweather.com. Торнадо пройшло в околицях Кінсбурга і тривало близько 20 хвилин.

4k Video 3/3: spectacular rope out with gravity waves radiating up the shrinking funnel east of Prospect Valley, Colorado at around 2:25 pm MDT

Streamed live for @accuweather #cowx pic.twitter.com/FuzTiaYw31 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) June 20, 2018

4k Video 2/2: elephant trunk #tornado from maturity begins to fly out east of Prospect Valley, Colorado yesterday afternoon. Tornado was on the ground for at least 10 minutes @breakingweather @aaronjayjack #cowx pic.twitter.com/mwkg46PC3x — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) June 20, 2018

Раніше повідомлялося, що Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч.