Торнадо у вигляді хобота слона: в мережі показали унікальні кадри смерчу в Колорадо (фото, відео)

13:04, 21 червня 2018
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Торнадо пройшло в околицях Кінсбурга і тривало близько 20 хвилин.

Торнадо в Колорадо / twitter.com/charnick_wx
Торнадо в Колорадо / twitter.com/charnick_wx

У Колорадо, де нещодавно пройшла буря, очевидцям вдалося зняти кадри унікального торнадо - у вигляді хобота слона.

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Про це повідомляє Аccuweather.com. Торнадо пройшло в околицях Кінсбурга і тривало близько 20 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч.

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