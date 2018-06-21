У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5

14:13, 21 червня 2018
27
0

Даних про потерпілих або руйнування не надходило.

Землетрус в Домініканській Республіці / earthquaketrack.com
Землетрус в Домініканській Республіці / earthquaketrack.com

Землетрус магнітудою 4.5 відбувся в середу в Домініканській Республіці на території південно-східної провінції Монте-Плата.

Про це повідомляє Earthquaketrack.com. Даних про потерпілих або руйнування не надходило.

США і Мексику накрили потужні повені (відео)

Епіцентр землетрусу знаходився в 8,3 км на схід від муниципії Сабана-Гранде-де-Бойя і залягав на глибині 85,4 км. Підземні поштовхи відчувалися в різних районах країни, включаючи її столицю Санто-Домінго.

Раніше повідомлялося, що в Австралії стався землетрус магнітудою 4,7.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)
Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео) Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)
В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7 В Австралії стався землетрус магнітудою 4,7
Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото) Затоплені дороги, машини і будинки: у США тривають руйнівні повені (фото)
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео) На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Стрічка новин