У Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5

Даних про потерпілих або руйнування не надходило.

Землетрус в Домініканській Республіці / earthquaketrack.com

Землетрус магнітудою 4.5 відбувся в середу в Домініканській Республіці на території південно-східної провінції Монте-Плата.

Про це повідомляє Earthquaketrack.com. Даних про потерпілих або руйнування не надходило.

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Епіцентр землетрусу знаходився в 8,3 км на схід від муниципії Сабана-Гранде-де-Бойя і залягав на глибині 85,4 км. Підземні поштовхи відчувалися в різних районах країни, включаючи її столицю Санто-Домінго.

Раніше повідомлялося, що в Австралії стався землетрус магнітудою 4,7.