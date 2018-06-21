Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними дощі накриють майже всю Україну

22 липня вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей грози, місцями град.

В Україні очікуються грози / УНІАН

У п'ятницю, 22 липня, в Україні очікується погіршення погоди.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. "22 червня вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей грози, місцями град та шквали 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини сильні зливи", - сказано в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що з 22 червня Україна перетинати холодний атмосферний фронт - у багатьох регіонах похолодає.