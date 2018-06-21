Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)

Очевидці кажуть, що шматок вулканічної породи був надзвичайно великий, завбільшки з мікроавтобус.

На Гаваях очевидці зняли величезний шматок лави, який плавав у морі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Туристи, які зняли відео, охрестили його "лаваберг" - тобто, айсберг з лави. Очевидці кажуть, що шматок вулканічної породи був надзвичайно великий, завбільшки з мікроавтобус.

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Відео з незвичайним явищем придбав чималу популярність в Інтернеті. Гаваї вже 6 тижнів потерпають від виверження вулкана Кілауеа, вогняна гора знищила сотні будинків, евакуйовано тисячі людей.