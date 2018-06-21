Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)

16:07, 21 червня 2018
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Люди різного віку, в тому числі друїди і язичники, здійснювали ритуали, плескали і вітали сонце.

Тисячі людей зібралися біля британського Стоунхенджа на літнє сонцестояння, щоб спостерігати схід сонця.

Про це повідомляє Reuters. Як відомо, сьогодні найдовший день у році. Люди різного віку, в тому числі друїди і язичники, здійснювали ритуали, плескали і вітали сонце. Деякі співали або били в барабани, в той час як інші займалися йогою.

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За даними поліції, кожен рік тисячі людей приїжджають в Стоунхендж, і в цьому році були присутні близько 9500 осіб.

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