В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)

16:30, 21 червня 2018
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В Україні завтра буде спекотно, ясна погода очікується на сході.

В Україні завтра очікуються грози / фото УНІАН
В Україні завтра очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня в Україні буде тепло, на заході і на півночі очікуються дощі з грозами.

Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними накриють дощі майже всю Україну

На сході очікується ясна погода, температура до +34°. На півдні україни мінлива хмарність, спекотна погода. Температура до +34°.

На заході України дощі з грозами. Температура до +24°.

У північних областях грози, місцями град. Температура до +29°. У центрі сухо, мінлива хмарність, температура до +34°.

За народним прогнозом, 22 червня — день Кирила. Зацвіла липа — на тепле сонячне літо. Щедрим буде медозбір.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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