В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
В Україні завтра буде спекотно, ясна погода очікується на сході.
Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня в Україні буде тепло, на заході і на півночі очікуються дощі з грозами.
Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними накриють дощі майже всю Україну
На сході очікується ясна погода, температура до +34°. На півдні україни мінлива хмарність, спекотна погода. Температура до +34°.
На заході України дощі з грозами. Температура до +24°.
У північних областях грози, місцями град. Температура до +29°. У центрі сухо, мінлива хмарність, температура до +34°.
За народним прогнозом, 22 червня — день Кирила. Зацвіла липа — на тепле сонячне літо. Щедрим буде медозбір.
Прогноз погоди в Україні на п'ятому ятницю, 22 червня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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