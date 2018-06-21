У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°

Ввечері у столиці до +18°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня у Києві вдень пройде дощ, увечері очікується гроза, температура до +29°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері похолодає до +18°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

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