У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°

17:00, 21 червня 2018
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Ввечері у столиці до +18°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня у Києві вдень пройде дощ, увечері очікується гроза, температура до +29°.

Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними накриють дощі майже всю Україну

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері похолодає до +18°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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