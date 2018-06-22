В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°

Увечері в столиці похолодає до +20°.

У Києві сьогодні можливі опади / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +29°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері похолодає до +20°. Вітер мінливий, до 4,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, перед вихідними накриють дощі майже всю Україну. 22 липня вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей грози, місцями град.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.