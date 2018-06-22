На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

08:02, 22 червня 2018
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Найхолодніше буде на заході - температура до +22°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 червня в Україні буде спекотно, похолодає лише на заході, місцями в Україні пройдуть дощі з грозами.

Гроза, місцями град і шквальний вітер: перед вихідними накриють дощі майже всю Україну

На сході ясно , температура до +34°. На півдні без опадів, жарко. Температура до +34°.

На заході України місцями дощі, мінлива хмарність, хмарно. Температура до +22°.

У північних областях очікується ясна погода, проте місцями можливі дощі. Температура до +29°. У центрі спека, температура до +34°.

За народним прогнозом, 22 червня — день Кирила. Зацвіла липа — на тепле сонячне літо. Щедрим буде медозбір.

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 22 червня
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 22 червня

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