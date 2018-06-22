Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

22 червня у західних, більшості північних та центральних областях грози, місцями град та шквали.

На переважній частині України 22 червня різка зміна погоди / фото УНИАН

Синоптики попередили про різке погіршення погоди в багатьох регіонах України.

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Про це повідомляє ДСНС. "22 червня у західних, більшості північних та центральних областях грози, місцями град та шквали 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини сильні зливи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, перед вихідними дощі накриють майже всю Україну. найпрохолодніше буде на заході.