Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)

10:06, 22 червня 2018
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В окремих районах обрушилося до 38 сантиметрів дощу.

Сильні дощі в південній частині штату Техас викликали повені в деяких районах.

Про це повідомляє CBS News.Багато населених пунктів постраждали від повеней. Затоплені дороги, будинки і машини. В окремих районах обрушилося до 38 см дощу.

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Публікація від Maritza_Silver_Cantu (@maritza_silver_cantu)

Як повідомлялося раніше, від повеней на вихідних також постраждали штати Мічиган, Вісконсін і Міннесота. Загинула одна людина.

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