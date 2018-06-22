Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)

В окремих районах обрушилося до 38 сантиметрів дощу.

Сильні дощі в південній частині штату Техас викликали повені в деяких районах.

Про це повідомляє CBS News.Багато населених пунктів постраждали від повеней. Затоплені дороги, будинки і машини. В окремих районах обрушилося до 38 см дощу.

Публікація від Justin (@jop_empire) 20 Чер 2018 в 7:41 PDT

Як повідомлялося раніше, від повеней на вихідних також постраждали штати Мічиган, Вісконсін і Міннесота. Загинула одна людина.