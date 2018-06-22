На заході України очікується підвищення рівнів води в річках

10:50, 22 червня 2018
196
0

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води / фото Марина Григоренко
22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води / фото Марина Григоренко

На заході України 22-23 червня очікується підвищення рівнів води в річках.

Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у нижнiй течiї р.Боржава на 1,0-1,5 м (в межах русел). 22-23 червня на річках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сірету (Чернівецька, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м", - йдеться у повідомленні.

На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Зазначається, що у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

Раніше повідомлялося, що синоптики попередили про різке погіршення погоди в багатьох регіонах України.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
94 %
749 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин