На заході України очікується підвищення рівнів води в річках

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води / фото Марина Григоренко

На заході України 22-23 червня очікується підвищення рівнів води в річках.

Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у нижнiй течiї р.Боржава на 1,0-1,5 м (в межах русел). 22-23 червня на річках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сірету (Чернівецька, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

Раніше повідомлялося, що синоптики попередили про різке погіршення погоди в багатьох регіонах України.