На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.
На заході України 22-23 червня очікується підвищення рівнів води в річках.
Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у нижнiй течiї р.Боржава на 1,0-1,5 м (в межах русел). 22-23 червня на річках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сірету (Чернівецька, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м", - йдеться у повідомленні.
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)
Зазначається, що у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.
Раніше повідомлялося, що синоптики попередили про різке погіршення погоди в багатьох регіонах України.
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