Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
Без опадів у суботу буде лише на сході України.
На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами і значно похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці очікується дощ, температура повітря вночі +10 градусів, вдень +17°. У неділю мінлива хмарність, +11°...+20°.
У Львові завтра злива, вночі +7°, вдень +15°. У неділю гроза, +7°...+16°.
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +16°, дощ. У неділю вночі +8°, вдень +18°, гроза.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +7°...+14°. У неділю до +19°, мінлива хмарність.
В Одесі суботу температура вночі +11°, вдень +27°, без опадів. У неділю +13°...+26° хмарно з проясненнями.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +16°, вдень +32°. У неділю +14°...+24°, мінлива хмарність.
У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +13°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура повітря +13°...+25°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +16°...+30°. У неділю +16°...+27°, юез опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю можливі дощі з грозами, температура до +27°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +17°, вдень +35°. У неділю температура до +27°, ясно.
У Сєвєродонецьку завтра очікується невелика хмарність, температура вночі +20°, вдень +35°. У неділю +14°...+26°, дощі з грозами.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде ливеньс грозою, температура до +10°. В неділю хмарно, дощ, вночі - +2°, вдень +13°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, дощ, вночі - +8°, вдень +17°. У неділю очікується злива, вночі +7°, вдень до +18°.
У Трускавці в суботу дощ, температура до +16°. У неділю також дощ, температура до +18°.
У Сваляві завтра злива, до +16°, в неділю можливий дощ з грозою, температура повітря +6° ...+17°.
У Затоці в суботу без опадів, вночі +13°, вдень +26°. В неділю практично безхмарно, температура до +25°.
У Бердянську завтра хмарно з проясненнями, температура до +32°, в неділю ясна погода, температура повітря +17° ...+28°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +11°
-
Дніпро+34°... +20°
-
Донецьк+34°... +17°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запоріжжя+35°... +21°
-
Івано-Франківськ+16°... +9°
-
Київ+29°... +14°
-
Кіровоград+34°... +18°
-
Луганськ+34°... +17°
-
Луцьк+17°... +10°
-
Львів+16°... +10°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+32°... +19°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+33°... +18°
-
Суми+31°... +18°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+32°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+20°... +8°
-
Черкаси+33°... +17°
-
Чернігів+29°... +13°
-
Чернівці+20°... +11°