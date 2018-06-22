Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)

Без опадів у суботу буде лише на сході України.

В Україну прийшло похолодання / фото УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами і значно похолодає.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці очікується дощ, температура повітря вночі +10 градусів, вдень +17°. У неділю мінлива хмарність, +11°...+20°.

У Львові завтра злива, вночі +7°, вдень +15°. У неділю гроза, +7°...+16°.

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У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +16°, дощ. У неділю вночі +8°, вдень +18°, гроза.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +7°...+14°. У неділю до +19°, мінлива хмарність.

В Одесі суботу температура вночі +11°, вдень +27°, без опадів. У неділю +13°...+26° хмарно з проясненнями.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +16°, вдень +32°. У неділю +14°...+24°, мінлива хмарність.

Погода на 23 червня / УНІАН

Погода на 24 червня / УНІАН

У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +13°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура повітря +13°...+25°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +16°...+30°. У неділю +16°...+27°, юез опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю можливі дощі з грозами, температура до +27°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +17°, вдень +35°. У неділю температура до +27°, ясно.

У Сєвєродонецьку завтра очікується невелика хмарність, температура вночі +20°, вдень +35°. У неділю +14°...+26°, дощі з грозами.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде ливеньс грозою, температура до +10°. В неділю хмарно, дощ, вночі - +2°, вдень +13°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, дощ, вночі - +8°, вдень +17°. У неділю очікується злива, вночі +7°, вдень до +18°.

У Трускавці в суботу дощ, температура до +16°. У неділю також дощ, температура до +18°.

У Сваляві завтра злива, до +16°, в неділю можливий дощ з грозою, температура повітря +6° ...+17°.

У Затоці в суботу без опадів, вночі +13°, вдень +26°. В неділю практично безхмарно, температура до +25°.

У Бердянську завтра хмарно з проясненнями, температура до +32°, в неділю ясна погода, температура повітря +17° ...+28°.

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