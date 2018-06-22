В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека

13:13, 22 червня 2018
43
0

22 червня у південній, східній частині країни та інших регіонах країни надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Очікуєься надзвичайна пожежна небезпека / фото УНІАН
Очікуєься надзвичайна пожежна небезпека / фото УНІАН

Протягом 22 червня в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 22 червня у південній, східній частині країни, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +29°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)
Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж) Літнє сонцестояння в Британії: тисячі людей зібралися біля Стоунхенджа (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
94 %
749 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин