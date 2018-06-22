22 червня у південній, східній частині країни та інших регіонах країни надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Очікуєься надзвичайна пожежна небезпека / фото УНІАН

Протягом 22 червня в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 22 червня у південній, східній частині країни, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.