Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1

14:25, 22 червня 2018
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Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

Вогнище сейсмічної події залягав на глибині 21,8 км / фото Flickr, Matt Katzenberger
Вогнище сейсмічної події залягав на глибині 21,8 км / фото Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 6,1 стався у четвер, 21 червня, біля берегів тихоокеанської держави Вануату.

В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти

Про це повідомляє Геологічна служба США. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 33 км від міста Порт-Віла. Вогнище сейсмічної події залягало на глибині 21,8 км.

Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

Раніше в Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5.

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