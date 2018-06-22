Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1

Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

Вогнище сейсмічної події залягав на глибині 21,8 км / фото Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 6,1 стався у четвер, 21 червня, біля берегів тихоокеанської держави Вануату.

Читайте також В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти

Про це повідомляє Геологічна служба США. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 33 км від міста Порт-Віла. Вогнище сейсмічної події залягало на глибині 21,8 км.

Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

Раніше в Домініканській Республіці стався землетрус магнітудою 4,5.