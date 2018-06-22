Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)

Тіло 64-річної жінки було знайдено на дорозі у населеному пункті Бриджвилл, після того, як її змело раптовою повінню.

Течія була дуже сильним / фото YouTube Breaking News

У західній частині американського штату Пенсільванія машини плавали по вулицях після шторму.

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Загинула одна людина, повідомляє Daily Mail. Тіло 64-річної жінки було знайдено на дорозі у населеному пункті Бриджвилл, після того, як її змело раптовою повінню.

ВІДЕО: YouTube Breaking News

Сильні шторми і сильний дощ стаді причиною повені в частинах західної Пенсільванії, викликавши десятки евакуацій та пошкодивши численні транспортні засоби, та інше майно. На вулицях потоки води понесли за собою автомобілі.

Раніше повідомлялося, що сильні дощі в південній частині штату Техас викликали повені в деяких районах.