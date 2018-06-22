Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Потепління відновиться з понеділка, 25 червня.
Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що в Україні після відчутного похолодання потеплішає у понеділок, 25 червня.
Про це вона розповіла в Facebook. "Прогноз погоди на вихідні. Субота. Дощі і похолодання. Під час дощів, місцями грози, шквали та град. Зниження температури повітря до +14...+23 градусів, на Лівобережжі до +19...+26, на сході ще побуде спека до + 28...+33 градусів. До сходу дощі дійдуть аж надвечір у суботу", - повідомила вона.
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)
У неділю дощі пройдуть на заході України і в Луганській області. "На решті території або сонце, або просто хмари. Повітря буде свіжим, +18...+25 градусів. Залишить нарешті спека східні області, там 24 червня очікується +22...+27 градусів. У Києві 23 червня - дощ і +16...+19 градусів. 24 червня - без суттєвих опадів, близько +20 градусів. Потепління відновиться з понеділка", - зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що синоптики попередили про різке погіршення погоди в багатьох регіонах України. 22 червня у західних, більшості північних і центральних областях грози, місцями град і шквали.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +11°
-
Дніпро+34°... +20°
-
Донецьк+34°... +17°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запоріжжя+35°... +21°
-
Івано-Франківськ+16°... +9°
-
Київ+29°... +14°
-
Кіровоград+34°... +18°
-
Луганськ+34°... +17°
-
Луцьк+17°... +10°
-
Львів+16°... +10°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+32°... +19°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+33°... +18°
-
Суми+31°... +18°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+32°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+20°... +8°
-
Черкаси+33°... +17°
-
Чернігів+29°... +13°
-
Чернівці+20°... +11°