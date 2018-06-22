Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

Потепління відновиться з понеділка, 25 червня.

На вихідних в Україні буде прохолодно / фото УНІАН

Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що в Україні після відчутного похолодання потеплішає у понеділок, 25 червня.

Про це вона розповіла в Facebook. "Прогноз погоди на вихідні. Субота. Дощі і похолодання. Під час дощів, місцями грози, шквали та град. Зниження температури повітря до +14...+23 градусів, на Лівобережжі до +19...+26, на сході ще побуде спека до + 28...+33 градусів. До сходу дощі дійдуть аж надвечір у суботу", - повідомила вона.

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У неділю дощі пройдуть на заході України і в Луганській області. "На решті території або сонце, або просто хмари. Повітря буде свіжим, +18...+25 градусів. Залишить нарешті спека східні області, там 24 червня очікується +22...+27 градусів. У Києві 23 червня - дощ і +16...+19 градусів. 24 червня - без суттєвих опадів, близько +20 градусів. Потепління відновиться з понеділка", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що синоптики попередили про різке погіршення погоди в багатьох регіонах України. 22 червня у західних, більшості північних і центральних областях грози, місцями град і шквали.