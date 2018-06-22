Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)

21:36, 22 червня 2018
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У Польщі пронісся потужний шторм. Вихор повалив дерева на дороги.

Потужний вітер позривав лінії електропередач \ фото Zaxid.net
Потужний вітер позривав лінії електропередач \ фото Zaxid.net

У польському місті Воломін дерево впало на заступника міського голови, внаслідок чого чоловік загинув.

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Ще десятеро людей внаслідок стихії поранені, йдеться в сюжеті ТСН. На заході Польщі дерево спричинило аварію на рейках. Воно пошкодило передню частину потяга. Руйнувань зазнали зо три сотні будинків.

Потужний вітер позривав лінії електропередач, у деяких районах - спричинив займання. За даними пожежної служби, після шторму без світла лишаються 74 тис. домівок. 

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